De un proyecto soñado a una realidad concreta: un nuevo espacio de salud integral abrió en Roldán

En pleno centro de Roldán, sobre calle Sarmiento 1027, nació un nuevo espacio dedicado al cuidado de la salud. Se trata de “Al Alma Consultorios”, un emprendimiento llevado adelante por Febe Colombo (Psicopedagoga Mat. 266) y Melina Cei (Fonoaudióloga Mat.1322/2), quienes decidieron unir sus caminos profesionales y personales para ofrecer una propuesta integral en la ciudad.

‘‘Hace varios años nos conocimos con Febe en el ámbito laboral y ambas empatizamos rápidamente con la forma de ser de la otra y a partir de ahí sentimos que algo grande en conjunto podíamos llegar a armar y esa afinidad se transformó en un proyecto concreto el pasado 1° de julio, cuando inauguramos nuestro propio espacio’’, señaló Melina en dialogo con El Roldanense.

El lugar cuenta con 50 metros cuadrados distribuidos en consultorios amplios y una sala de espera confortable. Allí trabajan actualmente ocho especialidades: psicopedagogía, fonoaudiología, pediatría, clínica médica, salud integrativa (terapias complementarias), psicología, terapia ocupacional y puericultura. La atención se organiza de lunes a sábado, con turnos que se solicitan a través de WhatsApp en los números disponibles en sus redes sociales.

“Para nosotras es una enorme gratificación poder vivir de lo que amamos, y haber encontrado una compañera con la que compartimos la misma forma de entender la salud. Sentimos que es una bendición”, expresaron las profesionales con emoción.

Además de la atención particular, los consultorios trabajan con obras sociales y con certificado único de discapacidad, priorizando siempre que las cuestiones administrativas no sean un obstáculo para iniciar las terapias.

El crecimiento ha sido rápido: en pocos meses la agenda de turnos se encuentra completa y ya evalúan ampliar el espacio para sumar nuevas disciplinas, especialmente aquellas con mayor demanda como psicología, psicopedagogía y fonoaudiología.

‘‘Queremos agradecer a nuestra familia y todos nuestro circulo cercano que nos ayudó para poder encarar este proyecto. Además un eterno gracias a todas las personas que nos eligen día a día y hacen que podamos seguir creyendo que este espacio puede seguir creciendo aún más’’, señalaron las profesionales.

Con el lema de “trabajar desde el alma”, Febe y Melina destacan que su principal objetivo es que cada paciente encuentre en Al Alma Consultorios (ubicado en calle Sarmiento 1027) un ambiente cálido, humano y profesional, donde la salud se atienda con responsabilidad y cercanía.

Instagram se las puede encontrar como: @al_alma_consultorio

📲Whatssap: 3412140113 // 3413608843