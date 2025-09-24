San Jerónimo: la comuna lleva más de $100 millones invertidos en obras de bacheo

La comuna de San Jerónimo continúa trabajando en el plan integral de bacheo y esta semana concluyó los trabajos de reparación llevados adelante en Boulevard San Martín.

«En los últimos meses reparamos 12 baches en distintos sectores de la localidad, con una inversión de $101.214.216», comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna informaron que durante el verano se avanzará reparando las calzadas cercanas a las instituciones educativas, aprovechando las vacaciones para evitar contratiempos a los vecinos.

El plan de bacheo integral plantea alcanzar 20 sectores de la localidad, con el fin de mantener en óptimas condiciones a la infraestructura vial.