San Jerónimo: la comuna lleva más de $100 millones invertidos en obras de bacheo
Esta semana concluyeron los trabajos sobre boulevard San Martín. El plan es alcanzar 20 sectores de la localidad para mantener en condiciones la infraestructura vial.
La comuna de San Jerónimo continúa trabajando en el plan integral de bacheo y esta semana concluyó los trabajos de reparación llevados adelante en Boulevard San Martín.
«En los últimos meses reparamos 12 baches en distintos sectores de la localidad, con una inversión de $101.214.216», comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.
Desde la comuna informaron que durante el verano se avanzará reparando las calzadas cercanas a las instituciones educativas, aprovechando las vacaciones para evitar contratiempos a los vecinos.
El plan de bacheo integral plantea alcanzar 20 sectores de la localidad, con el fin de mantener en óptimas condiciones a la infraestructura vial.