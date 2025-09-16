De la experiencia corporativa al acompañamiento local: nace una consultora para Pymes en Funes y Roldán

Después de más de 15 años de trayectoria en relación de dependencia en Rosario, Virginia y Anabel, contadoras de la región, decidieron dar un paso clave en sus carreras: emprender su propio camino profesional con AV Consultora Integral.

Su camino recorrido en el sector privado, junto con su radicación en Funes y Roldán, y posteriormente la maternidad, las motivó a volcar toda su experiencia en la creación de una consultora orientada especialmente a Pymes y empresas familiares de la zona.

“Veíamos que muchas pequeñas y medianas empresas trabajan con gran esfuerzo, pero con poco tiempo para ordenar su administración. Ahí vimos la oportunidad de aportar valor: ayudarlas a organizarse, a tener información clara para la toma de decisiones y a alivianar el peso de la gestión diaria”, cuentan las socias.

AV consultora integral ya lleva algunos años de trabajo con clientes locales, enfocándose en tres ejes principales:

• Ordenamiento, gestión y acompañamiento de Pymes y empresas familiares.

• Informes de resultados claros y útiles para la toma de decisiones.

• Tercerización de tareas administrativas, evitando sobrecargar estructuras internas.

El objetivo es brindar orden, eficiencia y tranquilidad a quienes llevan adelante sus negocios, liberando tiempo y energía para que los dueños puedan enfocarse en el crecimiento.

Además, actualmente las profesionales se están capacitando para sumar un diferencial clave: la certificación en normas ISO, un plus que permitirá a las empresas de la región alcanzar estándares internacionales de calidad y gestión.

Con entusiasmo, experiencia y compromiso, Anabel y Virginia buscan seguir acompañando el desarrollo económico de Funes, Roldán y alrededores, ofreciendo un servicio cercano, confiable y a la medida de cada empresa.

Contacto:

analistasconsultora@gmail.com

0341 153 467 358

0341 153 527 739

@avconsultoriaintegral