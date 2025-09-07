Deporte de alto rendimiento acá nomás: el calendario completo para ir a Rosario a ver a los mejores atletas

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Rosario 2025 ya tienen confirmados los deportes y oficializado el cronograma de competencia, de cara a la histórica primera edición. En total, serán 55 las disciplinas que formarán parte de esta gran cita nacional, que reunirá a atletas olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas, del 9 al 14 de septiembre, en la Cuna de la Bandera y en las dos subsedes: Santa Fe capital y Rafaela.

El evento marcará un hito para el deporte argentino, no solo por su escala y organización, sino también por su modelo de competencia conjunta e inclusiva, en el que el deporte olímpico y paralímpico convivirá en el cronograma de alto rendimiento. La propuesta busca dejar un mensaje claro: el deporte es uno solo.

Serán 41 deportes olímpicos y 14 paralímpicos, de los cuales 11 coincidirán compitiendo en simultáneo. En quad rugby dirá presente Juan Manuel «Torito» Herrera, uno de los deportistas roldanenses que representarán a la ciudad.

El calendario completo con las fechas y sedes

Deportes confirmados

Ajedrez

Atletismo

Paratletismo

Bádminton

Balonmano

Balonmano playa

Básquet 3×3

Básquet en sillas de ruedas

Béisbol 5

Boccia

Boxeo

Canotaje

Paracanotaje

Ciclismo MTB

Ciclismo pista

Para ciclismo pista

Ciclismo ruta

Para ciclismo ruta

Ecuestre

Paraecuestre

Esgrima

Gimnasia artística

Gimnasia trampolín

Gimnasia rítmica

Golf

Levantamiento de pesas

Para levantamiento de pesas

Hockey

Judo

Parajudo

Karate

Lucha

Natación artística

Polo acuático

Patinaje artístico

Patinaje velocidad

Pelota

Pentatlón moderno

Remo

Pararemo

Rugby 7

Squash

Taekwondo

Parataekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Para tenis de mesa

Tiro deportivo

Para tiro deportivo

Tiro con arco

Triatlón

Paratriatlón

Voleibol

Voleibol playa

Wushu kungfu

Fuente: Rosario 3