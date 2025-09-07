Deporte de alto rendimiento acá nomás: el calendario completo para ir a Rosario a ver a los mejores atletas
Los Juegos Jadar comienzan este sábado y son un hito para el país, ya que deportistas olímpicos y paralímpicos competirán en simultáneo. Habrá 55 disciplinas y el evento también tendrá representación roldanense.
Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Rosario 2025 ya tienen confirmados los deportes y oficializado el cronograma de competencia, de cara a la histórica primera edición. En total, serán 55 las disciplinas que formarán parte de esta gran cita nacional, que reunirá a atletas olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas, del 9 al 14 de septiembre, en la Cuna de la Bandera y en las dos subsedes: Santa Fe capital y Rafaela.
El evento marcará un hito para el deporte argentino, no solo por su escala y organización, sino también por su modelo de competencia conjunta e inclusiva, en el que el deporte olímpico y paralímpico convivirá en el cronograma de alto rendimiento. La propuesta busca dejar un mensaje claro: el deporte es uno solo.
Serán 41 deportes olímpicos y 14 paralímpicos, de los cuales 11 coincidirán compitiendo en simultáneo. En quad rugby dirá presente Juan Manuel «Torito» Herrera, uno de los deportistas roldanenses que representarán a la ciudad.
El calendario completo con las fechas y sedes
Deportes confirmados
Ajedrez
Atletismo
Paratletismo
Bádminton
Balonmano
Balonmano playa
Básquet 3×3
Básquet en sillas de ruedas
Béisbol 5
Boccia
Boxeo
Canotaje
Paracanotaje
Ciclismo MTB
Ciclismo pista
Para ciclismo pista
Ciclismo ruta
Para ciclismo ruta
Ecuestre
Paraecuestre
Esgrima
Gimnasia artística
Gimnasia trampolín
Gimnasia rítmica
Golf
Levantamiento de pesas
Para levantamiento de pesas
Hockey
Judo
Parajudo
Karate
Lucha
Natación artística
Polo acuático
Patinaje artístico
Patinaje velocidad
Pelota
Pentatlón moderno
Remo
Pararemo
Rugby 7
Squash
Taekwondo
Parataekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Para tenis de mesa
Tiro deportivo
Para tiro deportivo
Tiro con arco
Triatlón
Paratriatlón
Voleibol
Voleibol playa
Wushu kungfu
Fuente: Rosario 3