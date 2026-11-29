La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, invita a las familias a la primera jornada de La Ciudad de las Niñas y los Niños, que se realizará este domingo 29 de noviembre, de 18 a 19:30 h, en calle San Martin entre Amenábar y Alberdi. Durante ese horario la calle permanecerá cerrada y libre de autos para que las chicas y los chicos puedan jugar libremente.

Habrá pelotas, sogas, rayuelas y mucho espacio para compartir. Los chicos también pueden llevar sus bicicletas, patines, patinetas y todo lo que tengan ganas de usar.

La propuesta se enmarca en el proyecto internacional creado por el pedagogo italiano Francesco Tonucci, que busca transformar las ciudades poniendo a la niñez en el centro de las decisiones. Uno de sus ejes es devolverles a las infancias la autonomía en los espacios públicos, para que puedan usar con libertad las calles, las veredas y las plazas, con un vecindario activo que se hace cargo de cuidarlas. Tonucci resume la idea en una frase: «Una ciudad buena para los niños es una ciudad mejor para todos».

La actividad surge del trabajo que el municipio lleva a adelante a través de la Secretaría de Cultura, que cursa una diplomatura sobre el tema a través del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.