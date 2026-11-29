Estudiantes de 2º año de la Licenciatura en Psicología de la sede Rosario de la Universidad Católica de Santa Fe, junto con docentes, llevaron adelante un proyecto de extensión en una escuela primaria del barrio Ludueña.

La iniciativa estuvo destinada a alumnos de 3º y 6º grado y se desarrolló a través de dos propuestas de talleres, con cuatro encuentros cada una, orientadas a acompañar distintas necesidades socioemocionales y educativas de los niños.

La propuesta surgió a partir de un relevamiento previo realizado mediante entrevistas a directivos y docentes de la institución, quienes señalaron distintas necesidades: dificultades en la gestión de la impulsividad y la resolución de conflictos entre los más pequeños, y situaciones de desmotivación, apatía e incertidumbre frente al cambio de nivel educativo entre los alumnos próximos a egresar.

A partir de este diagnóstico, el proyecto buscó generar espacios de escucha, participación y reflexión, ofreciendo herramientas que contribuyan tanto al desarrollo personal como al fortalecimiento de las trayectorias escolares.

Manejo de emociones

Con los alumnos de tercer grado, se trabajó en el reconocimiento, la identificación y la expresión de las emociones, así como en el desarrollo de herramientas para su regulación y la convivencia cotidiana.

«Como estudiantes, y sobre todo como personas, nos fue profundamente significativo poder llevar alegría y juego a este tercer grado, especialmente a chicos vulnerados por su contexto y en situaciones complejas», reconoció Felicitas, una de las estudiantes.

«Desde lo personal, esta experiencia me permitió acercarme a las infancias desde un lugar genuino: escucharlas, respetar sus tiempos y reconocer sus modos de expresarse y de jugar. Me llevo como recurso una mirada humana y pedagógica, y la convicción de que el juego es una herramienta valiosa para trabajar con las emociones», compartió.

Acompañar el cambio

La intervención en sexto grado estuvo enfocada en la motivación, el fortalecimiento de la confianza en las propias capacidades y la preparación para el paso de la escuela primaria al nivel secundario.

Reflexionando sobre el proceso de preparación previa de los encuentros, otra de las estudiantes, Mariana, reconoció la riqueza de la puesta en escena: «No es lo mismo pensar un taller desde un Meet con unas compañeras a ver cómo ese taller se hace carne en esos chicos. Una vez ahí, hay que escucharlos, y ver por dónde uno puede recrear la actividad que tenía preparada».

«Fue una experiencia muy bonita porque pudimos compartir realidades de vida, ver cómo la docente no solamente da los contenidos, sino que los adapta y está muy presente en la realidad de los chicos, que tienen una niñez muy vulnerada», compartió.

Aprendizajes más allá del aula

La experiencia permitió articular los contenidos trabajados en el ámbito universitario con una intervención concreta en la comunidad, promoviendo el aprendizaje a través del compromiso social y el acercamiento de los futuros profesionales a las realidades y necesidades de su entorno.

Felicitas reconoció que «al comenzar los talleres, con mi grupo de trabajo no solo logramos integrar los contenidos teóricos de la materia, sino que también nos enriquecimos enormemente al organizarnos como equipo y planificar los encuentros, pensando ideas con el objetivo de llevar a los chicos de Ludeña encuentros que les sean significativos».

«Aprendimos a ser pacientes, a adaptarnos a las particularidades de los chicos, a responder ante situaciones inesperadas y a no frustrarnos cuando lo planificado no sale tal cual lo esperábamos», añadió.

«Lo que más destaco de este proyecto de extensión es el impacto emocional y el vínculo que logramos construir con los chicos. Nos demuestra una vez más que la profesión que estamos aprendiendo se basa en el vínculo para que cualquier transformación o aprendizaje sea significativo», concluyó Felicitas.

Por su parte, Mariana agradeció la oportunidad de «poner a rodar el conocimiento» y poder plasmar todo lo que están estudiando «en lo diario, en lo cotidiano, en las personas. No es lo mismo estudiar un autor desde sus conceptos a eso que uno estudió compartirlo y recrearlo en la práctica. Es todo un desafío y es muy valioso».

Estudiá en la UCSF

En Rosario la UCSF ofrece de modo presencial las licenciaturas en Psicología, Obstetricia, Diseño Industrial, y la carrera de Arquitectura. Las inscripciones ya están abiertas, con 25% de descuento en la matrícula. Toda la oferta académica, presencial y a distancia está disponible en www.ucsf.edu.ar. Para mayor información sobre requisitos o beneficios por inscripción temprana, dirigirse al correo ingresouniversitario@ucsf.edu.ar o por WhatsApp al 342 5371285.