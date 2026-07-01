El dolor de la familia de Damian López: “Ojalá se haga justicia, descansa en paz hermano”

La despedida del policía Eduardo Damián López, fallecido el lunes tras haber sido agredido en un partido de la Liga Cañadense de Fútbol, se dio en un marco de profundo dolor entre la fuerza policial y sus familiares. Su hermana Belén lo despidió en redes sociales y recordó cada momento de su hermano con su sobrinas.

“Ojalá se haga justicia, tanto yo como mi familia estamos destruidos, destruyeron lo más valioso que teníamos. Damian era una persona muy alegre, con mucha vida. Ojalá pudiera tener enfrente al que hizo este crimen y poder decirle todo lo que siento y lo que me genera esta perdida ”, señaló Belen.