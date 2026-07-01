El dolor de la familia de Damian López: “Ojalá se haga justicia, descansa en paz hermano”
La hermana del agente Eduardo Damián López lo despidió en redes y recordó como era él en el seno familiar.
La despedida del policía Eduardo Damián López, fallecido el lunes tras haber sido agredido en un partido de la Liga Cañadense de Fútbol, se dio en un marco de profundo dolor entre la fuerza policial y sus familiares. Su hermana Belén lo despidió en redes sociales y recordó cada momento de su hermano con su sobrinas.
“Ojalá se haga justicia, tanto yo como mi familia estamos destruidos, destruyeron lo más valioso que teníamos. Damian era una persona muy alegre, con mucha vida. Ojalá pudiera tener enfrente al que hizo este crimen y poder decirle todo lo que siento y lo que me genera esta perdida ”, señaló Belen.
“Hoy la última vez que te veo, que te voy a tocar, que te voy a besar” escribió Belén en su cuenta de Facebook como mensaje para su hermano. “Me dejaste sola con tus princesas Pili y Mía”, dijo en referencia a sus sobrinas. En ese sentido mensaje sostuvo: “Te amo, amor de mi vida, no te voy a soltar, no me resigno a perderte”.
Por otro lado desde redes sociales vinculadas a agentes de la Policía de Santa Fe, le dedicaron un posteo al agente asesinado. “Ganó la violencia y perdió la sociedad. un hombre salió de su casa con un uniforme, con la responsabilidad de cuidar a los demás y nunca volvió. Murió cumpliendo su deber”, comunicó la cuenta Vehículos de la Policía de Santa Fe. “Da bronca, duele y llena de impotencia pensar que la vida de un policía parezca valer menos que un partido de fútbol”, agregaron.