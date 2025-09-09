El Enjambre se consolida como espacio de ferias: tras el éxito de la primera, se vienen otras dos para aprovechar

Tras la exitosa feria de trueque y venta de usados que se realizó allí el pasado sábado, el centro cultural El Enjambre (Rivadavia y Salta) organiza dos encuentros similares para el futuro próximo. La intención de quienes llevan adelante el espacio es realizar tres ferias al mes y que estas se conviertan en eventos tradicionales del lugar.

La primera será un mercado de emprendedores y en la segunda habrá un mercadillo popular, con venta de alimentos caseros y artesanales. La inscripción del stand para participar de ambas jornadas no tiene costo y ya está abierta: se puede hacer contactando a los números 3413025332 y 3412783546.

“Queremos que El Enjambre se consolide como un espacio popular que la gente pueda tener como alternativa para mostrar lo que hacen y vender. Nos fue re bien con la primera experiencia”, contaron a El Roldanense los impulsores del centro, que a comienzos de agosto cumplió un año desde su apertura.