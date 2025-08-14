El PJ de Funes celebra el acercamiento y el diálogo con sectores del radicalismo

“El justicialismo atraviesa un tiempo de definiciones y oportunidades. La convocatoria de Roly Santacroce junto a Martín Llaryora en Funes, con la clara consigna de impulsar un justicialismo renovado, marca un camino que desde nuestro espacio compartimos: recuperar la mística, modernizar la gestión y abrir las puertas a una construcción federal, sin sectarismos”, destacó el presidente del PJ de Funes Luciano Gentile.

“Como peronistas, entendemos que la renovación no significa negar el pasado, sino potenciarlo desde el territorio y la comunidad, con responsabilidad y visión de futuro. En esa misma línea, coincidimos con la vocación de diálogo institucional que el gobernador Maximiliano Pullaro ha mostrado hacia nuestro movimiento, porque creemos que la política debe estar al servicio de la gente y no de las disputas estériles”, agregó.

Asimismo, también sostuvo: “Hoy más que nunca, la democracia necesita algo más que leyes e instituciones: necesita de ciudadanos que se involucren, que participen activamente en sus partidos políticos, en sus comunidades y en la vida pública. No alcanza con mirar desde afuera o con quejarse en soledad; es momento de ser protagonistas del cambio, de comprometerse con la construcción de un país que crezca con justicia social, igualdad de oportunidades y unidad nacional”.

“El peronismo siempre fue grande cuando fue pueblo en movimiento. Esa es la misión que asumimos: liderar con trabajo, ideas y unidad, para que el peronismo vuelva a ser protagonista del desarrollo de nuestra provincia y de la Argentina”, finalizó.