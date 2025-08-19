El roldanense Capdevilla se subió al podio en el Campeonato Santafesino de Fisicoculturismo

La ciudad de Rosario fue escenario el pasado 16 de agosto de la quinta edición del Campeonato Santafesino de Fisicoculturismo, Copa “Monumento a la Bandera”, que se desarrolló en el Hotel Ariston. Con más de 50 atletas en competencia y un gran marco de público, el certamen volvió a ratificar su lugar como uno de los eventos más prestigiosos de la disciplina en la provincia.

En ese contexto, Silvio Capdevilla se destacó al obtener el segundo puesto en la categoría Master +50, tras una preparación de casi dos meses en etapa de definición. Su entrenamiento, realizado en el Centro de Entretenimiento del Club Atlético Carcarañá, le permitió llegar en óptimas condiciones y alcanzar el podio en una competencia que reunió a cultores del “hierro” de toda la región, incluido un competidor de origen cubano que aportó jerarquía internacional.

Lejos de conformarse con el logro, el fisicoculturista local ya piensa en lo que viene: la Copa “Cordón Industrial” en San Lorenzo, prevista para octubre, y la Copa “Ciudad de Rosario”, en noviembre. Con la mira puesta en mantenerse entre los cinco mejores de su categoría a nivel santafesino, su presente lo confirma como una de las figuras destacadas dentro de un deporte que no deja de crecer en la región.