El Súper Niño llegó con todo: en Roldán y Funes cayeron casi 50mm en dos horas

El denominado “Súper Niño” llegó con todo a la región. Un intenso fenómeno de lluvia, actividad eléctrica y granizo se desató cerca de las 9 de este miércoles y afectó con fuerza a Roldán, Funes, Rosario, Ibarlucea y otras localidades de los alrededores.

Uno de los datos más significativos se registró en Roldán y Funes, donde cayeron casi 50 milímetros de lluvia en apenas dos horas. La enorme cantidad de agua precipitada en un período tan corto generó acumulaciones en calles y diferentes complicaciones en ambas ciudades.

En Funes, la gran intensidad de la tormenta provocó el ingreso de agua en establecimientos educativos, algunos de los cuales registraron sectores inundados. El temporal también complicó seriamente la circulación: en los ingresos a la localidad vecina se produjeron importantes demoras debido a la gran cantidad de agua acumulada sobre las calzadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elroldanense (@elroldanenseok)

El panorama también fue complicado en Ibarlucea. El temporal de este miércoles incluyó lluvia y un intenso granizo en Ibarlucea, donde la caída de piedras se convirtió en una de las imágenes más impactantes que dejó la tormenta durante la mañana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elroldanense (@elroldanenseok)

El temporal cumplió con los pronósticos que anticipaban una jornada marcada por la inestabilidad. Inicialmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había establecido un alerta amarillo para la mañana y naranja para la tarde. Sin embargo, ante la intensificación de las condiciones, el organismo modificó el aviso y elevó a naranja el nivel de alerta tanto para la mañana como para la tarde.

La tormenta presentó prácticamente todos los componentes de un fenómeno de fuerte intensidad: lluvia torrencial, rayos, truenos y caída de granizo. Este último fenómeno se registró en diferentes puntos de la región e incluso alcanzó sectores del centro de Rosario.

En Roldán, las precipitaciones se hicieron sentir con fuerza desde los primeros minutos y el acumulado creció rápidamente. La cantidad de agua caída en tan poco tiempo volvió a poner el foco sobre el comportamiento de calles, desagües y sectores bajos ante episodios de lluvias intensas.

El alerta naranja implica la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y granizo. Las condiciones de inestabilidad continuarán durante este miércoles, por lo que se recomienda mantener las precauciones y seguir las actualizaciones meteorológicas.