Un hobby que se transformó en trabajo: el roldanense que ideó un innovador servicio de niñero para mascotas

Apasionado por las animales, Franco Friaz dio los primeros pasos cuidando a las mascotas de sus amigos. La iniciativa, que comenzó como hobby, pronto se transformó en un trabajo independiente y en la posibilidad de ofrecer la actividad como un servicio formal. Así nació Canino, el emprendimiento de niñero para mascotas al que dio vida en plena pandemia, hace más de cinco años. En este tiempo, construyó una relación de cercanía con perros, gatos y otras especies, y perfeccionó su trabajo ofreciendo diferentes planes.

“Hoy en día, los animales forman parte de nuestra familia. Este es un servicio cómodo, personalizado, seguro, confiable, 100% enfocado a nuestras mascotas”, explicó Franco a El Roldanense, en el comienzo de la charla. “Nos focalizamos en la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes. El gran objetivo es cuidar a tu mascota en tu hogar, brindándote seguridad y confianza a la hora en que tengas que proyectar un viaje. Y es adaptable, nos amoldamos a la necesidad o a lo que buscan los dueños”, profundizó.

Franco acostumbra a trabajar con perros y gatos, aunque en diferentes hogares también suele encontrarse al cuidado de tortugas y caracoles. De esa forma logró armar una cartera de clientes de aquí y alrededores. “Roldán es una ciudad que ama los animales. Sin duda, es un servicio innovador, algo nuevo que me gustaría dar a conocer en este lugar”, señaló. “Algunos animales son más independientes que otros. Sin duda, son distintos, pero no dejan de ser mascotas que requieren un cuidado o algún tipo de supervisión”, añadió.

Aún cuando su marca tiene el mismo objetivo que una guardería canina, aseveró que existe una diferencia sustancial. “Al ser un servicio a domicilio, no hay limitaciones o condiciones con respecto a tu mascota. No importa si cuenta con sus vacunas al día, la raza, el comportamiento o el tamaño”, afirmó. “Nos focalizamos en que tu perro no pierda su costumbre, sus olores, su ámbito cotidiano”, expresó. Además, destacó que el cliente puede tener más de una mascota, ya que no se abona por la cantidad de animales sino por día.

De todas formas, entre ambos servicios sí hay una similitud. Se da a través de la opción ‘Guardería Privada’, que Franco tiene en su tarifario para casos excepcionales. “A diferencia de una guardería tradicional, en este caso no se encontrarán múltiples perros en un solo establecimiento. Tu mascota estará en el domicilio de nuestros cuidadores, sin otras alrededor”, argumentó. “Este servicio siempre me lo consultan cuando me cuentan que en diferentes lugares no pueden tomar a su mascota”, agregó.

“Personalmente, es un gran desafío. Tanto los perros como los gatos pueden ser hermosos y compañeros. Ahora, la realidad es que es difícil ganarse la confianza de nuestros clientes, que le tienen que dejar la llave de su casa y su mascota a alguien desconocido”, describió Friaz. “Esto es mucho boca a boca, 100% por referencia. Tenemos cerca de 50 clientes, referencias sobran. También hay quienes ven la cuenta de Instagram, nuestro contenido y, si les gusta, lo contratan. Eso dice mucho, demuestra un servicio de confianza”, aseguró.

Para comunicarse con Franco y consultar los diferentes planes, escribí al 3415104535 o la cuenta @caninook.