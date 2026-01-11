Buscan sponsor para que un joven atleta funense compita en el mundial wushu kung fu

Un joven deportista de la ciudad de Funes se encuentra en plena preparación para cumplir uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva. Se trata de Maximo Leiva, atleta de Wushu Kung Fu de 14 años, quien fue seleccionado para participar del Campeonato Junior Mundial que se desarrollará del 23 al 31 de marzo de 2026 en la ciudad de Tianjin, China.

El certamen reunirá a los mejores exponentes juveniles de esta disciplina a nivel internacional, convirtiéndose en una oportunidad única para que el joven funense represente al país en un escenario deportivo de máxima jerarquía.

Con el objetivo de poder concretar este sueño, Máximo Leiva se encuentra en la búsqueda de sponsors y apoyos económicos que le permitan afrontar los costos del viaje. Los gastos a cubrir incluyen pasajes aéreos, inscripción al campeonato y hospedaje durante los días de competencia.

Desde su entorno destacaron el esfuerzo, la dedicación y la constancia del atleta, que entrena intensamente para llegar en óptimas condiciones al Mundial. ‘‘Maxi tiene una ilusión muy grande de poder participar del certamen, ojalá lo podamos lograr’’, señaló Carolina, madre del joven en diálogo con El Roldanense.