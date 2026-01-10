Toma mate: el roldanense Juanchi Cettou cambió de equipo y firmó con Argentino de Quilmes

Tras un año en Central Córdoba de Rosario, Juan Ignacio Cettou tiene nuevo destino futbolístico. El jugador roldanense firmó contrato con Argentino de Quilmes, equipo que milita en la B Metropolitana, tercera categoría nacional.

“Estoy muy contento de llegar a esta gran institución. Espero que sea un gran año para todos”, dijo Juanchi en el video de presentación que publicó su nuevo club. Así, dejó atrás su etapa en el Charrúa de barrio Tablada, donde jugó 25 partidos (22 como titular), y convirtió tres goles.

A fines del 2025, había dicho cuáles eran sus expectativas para este año en diálogo con El Roldanense. “Lo afronto con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo. Siempre el objetivo es ser competitivo y pelear arriba”, contó.

Ahora, se ilusiona con ir por más en el Mate, tal como apodan a uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino. Más allá de haber terminado el último campeonato a mitad de tabla, el equipo se ilusiona con ser uno de los animadores del torneo e ir por el ascenso.