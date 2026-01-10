Dybala firmó una camiseta del CCUP desde Roma y refuerza el crecimiento futbolístico del club

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso sigue dando pasos firmes en la construcción de su proyecto deportivo e institucional. En las últimas horas, desde Roma, Paulo Dybala tuvo un nuevo gesto con la institución al firmar una camiseta oficial del C.C.U.P., un hecho que llena de orgullo a toda la comunidad del club.

No se trata de un acontecimiento aislado. El campeón del mundo ya ha tenido en otras oportunidades gestos de cercanía y acompañamiento con el club, lo que refuerza el valor simbólico y el reconocimiento que empieza a tener el proyecto más allá de la región.

Este tipo de acciones no solo emocionan a la familia del C.C.U.P., sino que reflejan el crecimiento del valor de marca que viene construyendo la institución, con un trabajo serio, ordenado y sostenido en el tiempo. Un club con más de 120 años de historia, con una comunidad que empuja, y con un proyecto futbolístico que no para de expandirse en infantiles, juveniles, reserva, primera y senior.

La camiseta firmada por Dybala representa un impulso anímico enorme para jugadores, familias e hinchas, y una señal clara de que el camino elegido es el correcto. También es una muestra concreta de la visibilidad que hoy tiene el C.C.U.P., algo que potencia a quienes acompañan este crecimiento y confían en el proyecto.

“Desde la institución se agradece especialmente a Paulo Dybala por su predisposición y por cada uno de los gestos que ha tenido con el club, y se destaca el acompañamiento permanente de los sponsors, que con su apoyo hacen posible que este crecimiento siga siendo una realidad”, contaron las autoridades del club.

El C.C.U.P. continúa consolidando su identidad, fortaleciendo su proyecto deportivo y generando orgullo en toda la ciudad de Roldán, con la convicción de que, con trabajo, pertenencia y comunidad, los sueños se construyen y se alcanzan.