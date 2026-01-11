Un niñero para tu mascota: el innovador servicio que pisa fuerte en Roldán durante la temporada de vacaciones

En épocas estivales y temporadas de verano, una de las grandes incógnitas está en quién cuida de nuestras mascotas a la hora de realizar una salida de vacaciones. La respuesta a esa pregunta la tiene Canino, el innovador emprendimiento que nació como un hobby para Franco, apasionado por los animales, y pronto se transformó en su profesión. Desde que se lanzó en Roldán hace poco más de tres meses, el servicio tuvo cada vez mayor repercusión a través de los diferentes planes de contratación que ofrece y pisa fuerte en la ciudad.

“Son épocas de vacaciones, la gente ya está armando su valija y confía en nuestros servicios para sus mascotas. Podemos describir a Canino como un servicio personalizado, seguro y flexible”, esgrimió Franco en el inicio de la charla con El Roldanense. “Es personalizado porque respetamos la rutina del animal, sus necesidades y personalidad. Es seguro porque tu perrito no va a estar en contacto con otras mascotas, evitando riesgos, y además no saldrá de su hogar. Es flexible porque nos amoldamos a nuestros clientes”, señaló.

En este tiempo, la iniciativa que ideó a partir de su cercanía con perros, gatos y otras especies se hizo cada vez más conocida en Roldán y la zona de influencia. “Nos hemos insertado en la ciudad dando nuestros servicios, contando y hablando sobre ellos. Hemos tenido muchas consultas y vecinos que ya lo contrataron”, explicó el titular de Canino. “Los barrios Tierra de Sueños 2 y 3 y Punta Chacra, la zona centro y el límite con Funes fueron las ubicaciones desde donde llegaron más consultas para saber de esta innovadora prestación”, añadió.

Las opiniones de quienes contrataron su servicio de niñero para mascotas son la mejor referencia de su trabajo. “Hemos visto a los vecinos contentos porque encontraron la posibilidad de hacer un viaje sin preocuparse por sus mascotas, ya que son como perrohijos. Tuvimos vecinos asombrados de un servicio como el nuestro porque nunca habían escuchado algo así”, contó. Hace poco tiempo, de hecho, les tocó cuidar por primera vez a un perro con discapacidad. “Para nosotros era un gran desafío y lo pudimos hacer”, pronunció Franco.

Canino ofrece planes a partir de dos modalidades, desarrollar el cuidado dentro o fuera del hogar donde reside el animal. “Para la contratación que es en la casa hay dos variantes, el servicio de 24 horas y el de determinada cantidad de horas para visitar a tu mascota”, puntualizó. “El plan fuera de casa es como guardería personal y/o privada. Nuestros cuidadores abren las puertas de su domicilio para recibir a tu mascota. Es personal, por lo que tu mascota no va a estar conviviendo con perros de otros clientes”, aseguró.

Para comunicarse con Franco y consultar los diferentes planes, escribí al 3415104535 o la cuenta @caninook.