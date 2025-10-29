Entre brujas y calabazas: qué propuestas hay en los diferentes barrios de la ciudad para celebrar Halloween
Disfraces, casas embrujadas, picnics nocturnos y sorteos. Vecinales y comerciantes trabajarán en conjunto para realizar un evento que se convirtió en tendencia los últimos años.
La celebración de Halloween se hizo tendencia durante los últimos años en la ciudad y, si bien no es propia de la cultura popular argentina, convoca tanto a chicos como grandes. En Roldán hay numerosas propuestas para celebrar esta fecha en diferentes barrios, entre dulces, trucos, calabazas y brujas. Habrá eventos viernes 31/10 y sábado 1/11 por la tardecita en distintos sitios de la ciudad. A continuación, el detalle punto por punto.
Las Tardes
Es una costumbre para los vecinos, que festejan el Día de Brujas desde 2017 hasta la actualidad. En esta ocasión, los organizadores convocan a decorar los hogares con motivos de terror y, a partir de las 18:30 horas del sábado, comenzará la recorrida por las casas tenebrosas. Un rato más tarde, a las 20, comenzará el picnic nocturno en el gazebo del barrio, con música, animaciones y buffet a beneficio del club El Muelle.
Acequias del Aire
La celebración de Halloween en ADA también se hizo tradición, convertida en una jornada de unidad y fiesta entre vecinos. En este caso, la recorrida por las casas del terror comenzará un rato más temprano, a las 17 del sábado. Habrá concurso para determinar cuáles son las casas mejor decoradas, y la jornada se cerrará con picnic en la plaza central del barrio desde las 19 horas.
Punta Chacra
Al igual que en 2024, el club convoca a una caminata en grupo por las calles del barrio desde las 18 horas del sábado. La travesía comenzará y terminará en la puerta del club. Al retornar, la fiesta continuará con música, sorteos, juegos y muchos dulces.
Tierra de Sueños 3
Comercios como TATETI y el supermercado Oroño serán las sedes del festejo en el barrio. En principio, la librería convoca a los chicos para las 18 horas del sábado en las cercanías del local. Repartirán dulces y caramelos, y habrá recorrida por la zona con los diferentes disfraces. En el súper, en tanto, la movida comenzará a las 17:30 horas y se extenderá hasta las 20.
Tierra de Sueños 2
En principio, es el único barrio que hará su celebración el viernes 31 de octubre. El festejo que comenzará a las 17 horas promete emular la multitudinaria reunión de la última edición, cuando múltiples comercios decoraron sus fachadas y regalaron caramelos a los niños. Además, las calles serán punto de encuentro para los chicos que vestirán un atuendo especial para la ocasión.
Tierra de Sueños 1
Se celebrará el Domingo 2 de Noviembre a partir de las 17 hs con una recorrida de disfraces y dulces por el barrio. En tanto a las 18hs habrá una Kermesse tenebrosa.