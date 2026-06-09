Entrena futuros talentos en Roldán, llegó a la primera de Argentino de Rosario y hasta Di María lo “bendijo”

Desde el momento en que terminó la carrera educación física, el roldanense Leonel Orellano soñó con la posibilidad de llegar a trabajar en un equipo de primera división. Esa chance llegó más temprano que tarde, aunque luego de años de esfuerzo, al incorporarse al cuerpo técnico que dirige el ex futbolista Ricardo Moreira en Argentino de Rosario, que compite en la Primera C del fútbol argentino. Y de la mano, su centro de entrenamientos ubicado por calle Berni al 100 recibió la bendición de Ángel Di María, quien posó con una remera del predio.

“Asumimos la semana pasada y afrontamos dos partidos. El fin de semana jugamos contra Lugano, se viene Sacachispas y después nos queda Copa Santa Fe. No sabemos hasta cuándo estaremos”, describió Leonel al comienzo de la charla con El Roldanense. “El club hace tiempo que no ganaba, y justo nosotros justo debutamos el domingo y ganamos”, se jactó con orgullo el preparador físico. Mientras tanto, continúa su trabajo junto a los chicos del club, que fue invitado a competir en AFA con las inferiores.

Orellano dio sus primeros pasos en Sportsman, el club que le abrió las puertas para empezar a trabajar. “Por diferentes vínculos terminé llegando a Cremería, donde estuve en inferiores hasta la pandemia”, contó. Luego, trabajó en una colonia de vacaciones en barrio El Molino y tuvo una escuelita de fútbol, hasta que lo volvieron a llamar del club de Carcarañá. “Trabajamos allí hasta el año pasado, que fue cuando conocí a Ricardo. Hicimos un laburazo, con inferiores llegamos hasta las finales del Apertura y semifinales del Clausura”, recordó.

El profe, en paralelo, trabaja en la primera del Atlético San Jerónimo y también ve crecer su predio en Roldán. “Vinieron muchos deportistas como Kevin Ortiz, Martín Rivero, Josefina Bodnar, algunos futbolistas de la liga Cañadense y otros jugadores de competición. Estoy muy contento por eso”, señaló, y se ilusionó con ir por más en el fútbol grande: “Siempre se proyecta trabajar en primera, como profesional laburo para eso. Es tan dinámico el fútbol que no sabes qué puede pasar, por eso es importante estar preparado. Y tener esta experiencia en Argentino no es poca cosa”.