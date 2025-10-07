Estafa a Mamina: gracias a las lectoras de patentes secuestraron el vehículo involucrado

En horas del mediodía del martes, el sistema de lectoras de patentes (LPR) del Centro de Monitoreo de Roldán emitió una alerta temprana por un automóvil que estaría involucrado en una causa por estafa al local que Mamina tiene ubicado en Tierra de Sueños 2.

El pasado mes de julio un hombre fue a comprar al local que Mamina tiene ubicado en Tierra de Sueños 2, Roldán, y se llevó sándwiches, gaseosas, cervezas y hasta un champagne, pagó con una transferencia desde la app de un banco que nunca impactó y se subió al auto y se fue.

En el mediodía de este martes el sistema de lectoras de patentes (LPR) del Centro de Monitoreo de Roldán emitió una alerta temprana por un automóvil que estaría involucrado en una causa por estafa y de inmediato, el personal de Monitoreo realizó el seguimiento por cámaras y dio aviso a la Policía de la Provincia. Minutos más tarde, alrededor de las 12:30 hs, efectivos policiales interceptaron el vehículo, un Fiat Cronos color gris, en la intersección de San Martín y Urquiza.

El automóvil fue escoltado hasta la Comisaría sexta, donde se realizaron las actuaciones correspondientes, y continuará el proceso judicial según lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

Esta alerta se originó a partir de las tareas preventivas que lleva adelante la Subsecretaría de Seguridad y Control, en el marco de la carga de dominios de vehículos involucrados en actos delictivos.