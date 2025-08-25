Fisherton: tras agotar la primera etapa, DockGarden lanza la segunda torre

Aldea Fisherton se afianza como uno de los polos inmobiliarios de mayor crecimiento en Rosario, impulsado ahora por la comercialización de DockGarden, un desarrollo mixto de condominios y paseo comercial, pensado para quienes valoran el diseño, la privacidad y la armonía con el entorno.

La primera torre del complejo se vendió en su totalidad en tiempo récord, reflejando la fuerte demanda que existe en la zona por este tipo de proyectos. Ahora, la segunda torre ya se encuentra disponible para su comercialización desde el pozo.

Un proyecto de VERS Arquitectos

Con más de seis desarrollos entregados en la zona, Vers reafirma su trayectoria y desembarca ahora en el corazón de Aldea Fisherton. El nuevo complejo estará compuesto por cuatro torres residenciales, con departamentos de 1, 2 y 3

dormitorios y exclusivos dúplex de 3 dormitorios. Todas las unidades se destacan por sus balcones, terrazas o patios privados, privilegiando la luz natural, la ventilación cruzada y la integración con el entorno. Como valor agregado, el proyecto incluye un paseo comercial en planta baja, pensado para sumar servicios y vida urbana al barrio.

El emprendimiento pone especial énfasis en la vida social y recreativa de sus habitantes. En planta baja, destina más de 2.600 m² a espacios privados de uso común, que incluyen piscina, solárium, gimnasio, sanitarios y amplios jardines parquizados.

Pero sin dudas, el aspecto que diferencia a DockGarden de cualquier otro desarrollo de la zona es su paseo comercial en planta baja, locales destinados a compras cotidianas y propuestas gastronómicas que permiten desayunar, almorzar o cenar sin necesidad de utilizar el auto.

Ubicación estratégica

Se encuentra a minutos todo: Rosario Golf club, Jockey Club Rosario, Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, Sanatorio de la Mujer, Colegio Los Arroyos y Mirasoles, Fisherton Plaza Mall, Autódromo J.M Fangio, entre otros puntos de interés, lo que garantiza conectividad y accesibilidad a múltiples servicios.

La venta de las unidades está a cargo de SI Inmobiliaria, que acerca esta propuesta a quienes buscan invertir desde el pozo en un desarrollo de categoría en una de las zonas más buscadas de la ciudad.

Se ofrecen a un precio preferencial de lanzamiento hasta el 10/09, además de financiación en 36 cuotas.

SI Inmobiliaria

Hipólito Yrigoyen 2643, Funes

+5493416422945