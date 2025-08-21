Franco Dezotti, del CCUP al cuerpo técnico de Sebastián “Terremoto” Cejas en Douglas Haig

El “Tanque” de Roldán exporta talento. Franco Dezotti, DT de la 5ª división del Centro Cosmopolita Unión y Progreso, dejó el fútbol juvenil del club para sumarse al cuerpo técnico de Sebastián “Terremoto” Cejas, flamante entrenador de Douglas Haig de Pergamino, que ya asumió en el Federal A.

Cejas, exarquero de Newell’s Old Boys con una carrera internacional en Italia y Chile (Fiorentina, Ascoli, Siena, Colo Colo, Gimnasia LP, entre otros) y experiencias recientes junto a Gabriel Heinze, vive su primera experiencia como DT principal. Llegó a Douglas en un momento clave: la recta final del torneo y la pelea por los playoffs.

Dezotti se incorporará como preparador físico, en lo que significa un paso importante para su desarrollo profesional y un orgullo para la institución de Roldán.

Román Guajardo, presidente del fútbol del CCUP, aseguró: “Lo de Franco es un paso personal enorme y un estímulo para todo el grupo. Agradecemos profundamente lo realizado en el club y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”.

En la misma línea, Adrián Dezotti, coordinador de fútbol juvenil, agregó: “Hoy tenemos varios jugadores en clubes profesionales, pero también creemos que la formación alcanza a nuestros entrenadores. Los profes transmiten valores y equilibrio a los chicos, y es muy grato contar que Franco se incorpore al staff de Cejas en Douglas. No sólo damos proyección a los jugadores, también a los cuerpos técnicos”.

El propio Franco Dezotti compartió sus sensaciones tras la noticia: “Estoy agradecido por todo lo que viví en el club, que me dio la posibilidad de seguir creciendo y formándome como persona y como entrenador. Espero poder darle a Douglas nuestra impronta, que las cosas salgan de la mejor manera posible. Tenemos un plantel fuerte, no sólo en lo futbolístico sino también en lo emocional y mental, y eso va a facilitar mucho las cosas. Estoy contento por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá”, señaló.

Con esta movida, el CCUP no sólo celebra a sus futbolistas que crecen y dan el salto, sino también a sus entrenadores, que encuentran un camino de proyección en el fútbol profesional.