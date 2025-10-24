Fuerte accidente en la Autopista Rosario- Córdoba: un camión impactó desde atrás a un auto

En la mañana de este viernes alrededor de las 8:35 horas, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 336 de la Autopista Rosario -Córdoba a la altura de la localidad de Carcarañá.

El siniestro, ocurrido en sentido descendente, involucró a un camión semirremolque marca Scania R420 de color rojo y a un automóvil Chevrolet Cruze color gris.

Según la información policial, el camión impactó la parte trasera del automóvil, que en ese momento se había desprendido de un remolque. A raíz de la colisión, el vehículo menor despistó hacia el préstamo, quedando en posición de tijera.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho. Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para controlar la circulación, que no presentó obstrucciones.

Las causas del accidente son materia de investigación.