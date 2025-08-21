Emprendedores

Fuerte apuesta: empezó como una librería de barrio y ahora abre su segunda sucursal en el centro de Roldán

Hace nueve años Lorena se la jugó con un proyecto personal y familiar que, a fuerza de mucho trabajo, rindió sus frutos. En breve corta cintas del segundo eslabón de Tateti sobre Av. San Martín al 900.

21 DE agosto DE 2025

Después de años de proyecto y planificación, la reconocida librería y juguetería Tateti suma una segunda sede, esta vez en pleno centro de la ciudad: estará en calles Av. San Martín 977, a metros de la Municipalidad y la Escuela Técnica. Tendrá atención de lunes a lunes.

“La idea de abrir una sucursal la venía madurando desde hace nueve años”, cuenta Lorena, su dueña, mientras acomoda las estanterías del nuevo local. Y aunque lo dice entre risas, la decisión tuvo de todo menos improvización: “Desde que vi que empezaban a construir este lugar, me encantó la ubicación. El día que pusieron el cartel de alquiler, al día siguiente fui a preguntar”, recuerda.

‘‘Todo los elementos necesarios para el local los venimos acopiando desde hace un tiempo y ahora ya empezamos a acondicionar el nuevo espacio, a trasladar maquinarias y el stock necesario para recibir a todos los clientes’’, agrega.

La nueva sucursal busca replicar la experiencia y en cada producto del local original ubicado en Boulevard de la Alegría 645 en Tierra de Sueños 3: librería escolar, técnica y comercial, impresiones, diseño gráfico, productos personalizados, regalería y una juguetería cada vez más completa. Además del conocido sector de cotillón.

“En el local original recibimos a muchas personas que vienen desde zonas más céntricas, como Las Tardes o Las Acequias, y nos decían que los fines de semana les costaba encontrar un local abierto. Esta apertura también es una forma de acercarnos a ellos”, señala la emprendedora.

Ambas sedes estarán conectadas logísticamente: si en una falta algo, podrá conseguirse desde la otra el mismo día. Además, compartirán una línea telefónica para recibir pedidos y consultas de forma más ágil.

El nuevo local atenderá de lunes a sábado de 7:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 (en verano hasta las 21), y domingos y feriados de 10:00 a 13:00. “Queremos ofrecer una franja horaria amplia para quienes trabajan, estudian o simplemente necesitan resolver una compra fuera del horario comercial tradicional”, explicó.

Diseñadora gráfica de profesión, Lorena incorporó al negocio servicios de fotocopias, anillados, plastificados, impresiones especiales y estampas sobre distintas superficies. Todo en un espacio que, según ella misma define, “es un proyecto familiar construido con mucho amor y pasión, donde comenzamos siendo dos personas y en la actualidad somos cinco”.

Aunque el nuevo local contará con personal, la fundadora estará muy presente, sobre todo en esta etapa inicial: “Voy a estar todo el día al principio, como siempre. La idea es alternar los turnos entre ambas sucursales y seguir de cerca todo lo que pase en los dos espacios”.

Por último Lorena remarcó: ‘‘Estamos agradecidos a todos nuestros familiares, amigos y clientes que hicieron posible esta expansión y queremos seguir brindándoles las mejores opciones’’.

Visitalos en Instagram: @tateti_libreria

Visitalos en Facebook: tateti tateti

Celular de contacto de la nueva sucursal:3413745234

