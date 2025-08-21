Fuerte apuesta: empezó como una librería de barrio y ahora abre su segunda sucursal en el centro de Roldán

Después de años de proyecto y planificación, la reconocida librería y juguetería Tateti suma una segunda sede, esta vez en pleno centro de la ciudad: estará en calles Av. San Martín 977, a metros de la Municipalidad y la Escuela Técnica. Tendrá atención de lunes a lunes.

“La idea de abrir una sucursal la venía madurando desde hace nueve años”, cuenta Lorena, su dueña, mientras acomoda las estanterías del nuevo local. Y aunque lo dice entre risas, la decisión tuvo de todo menos improvización: “Desde que vi que empezaban a construir este lugar, me encantó la ubicación. El día que pusieron el cartel de alquiler, al día siguiente fui a preguntar”, recuerda.

‘‘Todo los elementos necesarios para el local los venimos acopiando desde hace un tiempo y ahora ya empezamos a acondicionar el nuevo espacio, a trasladar maquinarias y el stock necesario para recibir a todos los clientes’’, agrega.

La nueva sucursal busca replicar la experiencia y en cada producto del local original ubicado en Boulevard de la Alegría 645 en Tierra de Sueños 3: librería escolar, técnica y comercial, impresiones, diseño gráfico, productos personalizados, regalería y una juguetería cada vez más completa. Además del conocido sector de cotillón.

“En el local original recibimos a muchas personas que vienen desde zonas más céntricas, como Las Tardes o Las Acequias, y nos decían que los fines de semana les costaba encontrar un local abierto. Esta apertura también es una forma de acercarnos a ellos”, señala la emprendedora.

Ambas sedes estarán conectadas logísticamente: si en una falta algo, podrá conseguirse desde la otra el mismo día. Además, compartirán una línea telefónica para recibir pedidos y consultas de forma más ágil.

El nuevo local atenderá de lunes a sábado de 7:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 (en verano hasta las 21), y domingos y feriados de 10:00 a 13:00. “Queremos ofrecer una franja horaria amplia para quienes trabajan, estudian o simplemente necesitan resolver una compra fuera del horario comercial tradicional”, explicó.

Diseñadora gráfica de profesión, Lorena incorporó al negocio servicios de fotocopias, anillados, plastificados, impresiones especiales y estampas sobre distintas superficies. Todo en un espacio que, según ella misma define, “es un proyecto familiar construido con mucho amor y pasión, donde comenzamos siendo dos personas y en la actualidad somos cinco”.

Aunque el nuevo local contará con personal, la fundadora estará muy presente, sobre todo en esta etapa inicial: “Voy a estar todo el día al principio, como siempre. La idea es alternar los turnos entre ambas sucursales y seguir de cerca todo lo que pase en los dos espacios”.

Por último Lorena remarcó: ‘‘Estamos agradecidos a todos nuestros familiares, amigos y clientes que hicieron posible esta expansión y queremos seguir brindándoles las mejores opciones’’.

Visitalos en Instagram: @tateti_libreria

Visitalos en Facebook: tateti tateti

Celular de contacto de la nueva sucursal:3413745234