Funes: la policía secuestró una camioneta y detuvo a su conductor con un rifle y municiones

Un control policial realizado este miércoles por la noche en una zona rural de Funes derivó en la detención de un hombre y el secuestro de un arsenal que incluía armas de fuego y municiones de distinto calibre. El hecho ocurrió tras la denuncia de un vehículo sospechoso circulando dentro de un campo privado.

Según lo informado por la Unidad Regional II, el procedimiento fue ejecutado por el Comando Regional Funes en calle Galindo, más allá de la estancia Damfield. Personal policial acudió al lugar luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre un vehículo con reflectores en un predio.

En el lugar, los efectivos identificaron a un hombre, posteriormente reconocido como Franco S., a bordo de una camioneta Ford Ranger negra radicada en San Lorenzo. Durante la requisa, hallaron un rifle de aire comprimido, una pistola Bersa calibre 380 con cartucho en recámara, municiones calibre 22 y proyectiles de fusil FAL.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía interviniente ordenó peritajes sobre el material incautado e investiga las circunstancias en que el hombre se encontraba en el lugar, así como la procedencia y legalidad de las armas y municiones encontradas.