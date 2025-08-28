Funes se prepara para la primera Maratón Familiar Inclusiva organizada por “Amigos por Siempre”

La ciudad de Funes vivirá un acontecimiento muy especial: la Primera Maratón Familiar Inclusiva, organizada por la asociación civil Amigos por Siempre, una entidad que desde hace 9 años trabaja por la inclusión de jóvenes con discapacidad a través de talleres gratuitos y espacios comunitarios.

Con más de 60 jóvenes participando activamente en 10 talleres gratuitos, que hoy se desarrollan en espacios que solidariamente abren sus puertas, la asociación apuesta una vez más a la integración a través del deporte y la recreación.

“El objetivo de esta maratón es claro: sumar gratuitamente a todas las personas que estén en situación de discapacidad y cuenten con su Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, explicaron desde la organización. Pero no se trata solo de correr: se trata de compartir, de encontrarse, de disfrutar. Por eso, el evento tendrá una modalidad de caminata integrativa de 2 kilómetros, pensada para que participen niños, abuelos, madres, padres y toda la familia.

Además, todos los participantes recibirán su kit, remera y medalla, en un gesto simbólico pero significativo que refuerza el espíritu de inclusión y reconocimiento.

Desde Amigos por Siempre invitan a toda la comunidad a sumarse a este sueño colectivo. “Es una maratón, pero también es una manera de decir presente por la discapacidad, de construir un espacio donde todas las personas puedan ser parte”, concluyeron.

El evento será el 28 de septiembre a las 8.30 y para aquellos que esten interesados en anotarse lo pueden hacer al celular: 3412716477