Gracias a las lectoras de patentes, detuvieron al ladrón que se había hecho pasar por personal del correo para robar en Tds3

En la noche del domingo, el sistema de lectoras de patentes (LPR) del Centro de Monitoreo de la ciudad de Roldán emitió una alerta por el ingreso a la ciudad de un vehículo que se encontraba vinculado a un grave hecho delictivo ocurrido días atrás en el barrio Tierra de Sueños III.

El rodado había sido identificado en el marco de una investigación por un robo con privación de la libertad ocurrido en un domicilio de la ciudad, donde un individuo habría ingresado mediante engaño, haciéndose pasar por personal de Correo Argentino, se apoderó de pertenencias y se habría retirado del lugar junto a otro masculino, dejando a la víctima encerrada.

A partir de las tareas de inteligencia desarrolladas oportunamente por personal policial en conjunto con el Centro de Monitoreo Municipal, el vehículo fue incorporado al sistema preventivo de lectoras de patentes. Al detectarse nuevamente su ingreso a Roldán, se activaron de inmediato las alertas y se dio aviso al sistema 911.

Minutos más tarde, efectivos policiales lograron interceptar el vehículo en el sector oeste de la ciudad, en inmediaciones de Camino de la Unidad y Boulevard Tierra de Sueños, procediendo a la aprehensión del sospechoso y al traslado del mismo a la dependencia policial correspondiente, quedando el hecho a disposición de la Justicia.