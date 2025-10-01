Identidad regional: dictarán en Roldán el taller sobre la influencia del ferrocarril en el desarrollo del sur santafesino

Las investigadoras Alicia Florián y Silvana Fogliato, oriundas de la ciudad y autoras del libro Historia de Roldán, dictarán en la Sala Italia el conversatorio denominado “El Ferrocarril en la Identidad y el Desarrollo Regional del sur santafesino”. Se trata de un taller que brindan en la Universidad Católica de Rosario, como parte del equipo docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y replicarán ahora en la localidad con encuentros presenciales. Las clases comenzarán el 7 de octubre, de 16 a 18 horas, y las inscripciones están abiertas.

El taller brinda una visión clara sobre la historia regional, poniendo el foco en los eventos y procesos que la moldearon, y observando de cerca la importancia del ferrocarril en la construcción de su identidad. “Hubo personas que deseaban asistir pero, por diferentes dificultades, les era imposible trasladarse a Rosario. El curso se adaptó a intereses locales, transformando su contenido en un conversatorio”, contó Florián a El Roldanense. Ambas docentes estarán acompañadas por el investigador rosarino Juan Carlos Coronell.

“Nos detenemos en las poblaciones que nacieron en el tramo ferroviario de Roldán a Cañada de Gómez, con seis encuentros los días martes”, profundizó la histórica profesora roldanense que marcó a generaciones de alumnos. El taller ofrecerá distintos enfoques sobre la historia social, económica y cultural de la región, es abierto a todo público y, para anotarse, hay dos caminos: acudir a la Sala Italia los los martes de 10 a 12 horas y los miércoles de 16 a 17 horas, o escribir al mail abflorian@gmail.com y al WhatsApp 3415411632.