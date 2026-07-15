Impulsan el Programa “Acompañarte” de prevención comunitaria en salud mental

Con el objetivo de fortalecer las capacidades comunitarias de escucha, orientación y acompañamiento en materia de salud mental, el senador Armando Traferri presentó un proyecto de ley que crea el Programa Provincial «Acompañarte», una política pública de acompañamiento integral, prevención y contención con especial atención en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa propone generar espacios accesibles de escucha y acompañamiento, brindar herramientas de contención a familias y referentes comunitarios, y prevenir situaciones de crisis, conductas autodestructivas, consumos problemáticos, ludopatía y violencia interpersonal. Para ello, contempla la formación de acompañantes comunitarios capacitados en escucha activa, detección temprana de factores de riesgo y articulación con los servicios de salud.

El programa se implementará en todo el territorio provincial a través de acompañamiento individual, talleres grupales, intervenciones comunitarias y dispositivos de primera escucha, promoviendo la conformación de redes territoriales en municipios, escuelas, centros de salud, clubes, entidades religiosas y organizaciones de la sociedad civil.

«La salud mental es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. El aumento de las situaciones de ansiedad, depresión, aislamiento, consumos problemáticos y conductas de riesgo nos exige respuestas nuevas, que no se queden solo en lo asistencial. La salud mental no se aborda únicamente desde el consultorio: necesita el compromiso de toda la comunidad», expresó el legislador sanlorencino.

Traferri destacó que la propuesta tiene un carácter preventivo y complementario, sin sustituir en ningún caso las intervenciones y tratamientos de los profesionales de la salud. «Lo que buscamos es que cada club, cada escuela, cada institución de nuestros barrios cuente con herramientas para escuchar, contener y detectar a tiempo. Muchas veces, una escucha cercana en el momento justo puede marcar la diferencia. Se trata de construir redes de acompañamiento que estén cerca de la gente, con respuestas accesibles y humanizadas», agregó el senador.

El proyecto se enmarca en el trabajo que el legislador viene desarrollando en la materia, que incluyó la realización de talleres en la mayoría de los establecimientos educativos del departamento durante 2025, la presentación de un proyecto para incorporar la temática en la currícula educativa provincial y la reciente jornada sobre prevención del suicidio realizada en la Casa del Senado.

El senador destacó especialmente el origen de la iniciativa. «Este proyecto nació de la propuesta de dos jóvenes profesionales de nuestro departamento, el licenciado Franco Caramuto y el doctor Aníbal Torres, que con un enorme compromiso social trabajaron en el diseño de herramientas concretas para responder a estas realidades. Es un ejemplo valioso de participación ciudadana y de cómo la política puede construirse escuchando a quienes tienen vocación de servicio», concluyó Traferri.

La iniciativa se sustenta en los principios de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, que promueve un abordaje interdisciplinario, intersectorial y comunitario basado en el respeto de los derechos humanos.