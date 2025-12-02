Imputaron a los integrantes de la banda narco que traía cocaína desde Bolivia: el rol clave que cumplía desde Roldán

Los 13 presuntos integrantes de una organización narco que fue allanada la semana pasada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Gran Rosario fueron imputados el sábado en una audiencia que se celebró ante el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz, quien ordenó la prisión preventiva efectiva para todos hasta el 1º de abril próximo.

La estructura estaba subdividida en varios estamentos. Ariel Fernando Suppa fue ubicado como presunto organizador y financiador de los viajes en busca del estupefaciente. Su domicilio de Roldán, en barrio Punta Chacra, fue uno de los primeros en ser allanados la semana pasada. A su hermano Hugo Sebastián Suppa, Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso también les atribuyeron dedicarse al acopio y comercio a gran escala de cocaína. Eran quienes iban a Bolivia a buscar abastecimiento, de acuerdo a la imputación.

Los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra afirmaron que traían droga desde la localidad boliviana de Bermejo por vía terrestre para luego distribuirla en la región. Para comprender el volumen de demanda que manejaban indicaron que en los últimos dos meses y medio transportaron 750 kilos de cocaína a la región.

La causa llevó once meses de investigación coordinada entre el Ministerio Público Fiscal, la Procunar y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que consistió en vigilancia y escuchas telefónicas. Se inició en diciembre del año pasado después de una denuncia por la actividad de microtráfico que se pudo constatar en un búnker situado en Braille al 1400, en la zona norte de Rosario.

Los presuntos miembros de la célula mayorista registraron infracciones de tránsito en aquellos trayectos al norte del país y a Bolivia en busca de la droga. Algunas de las multas se detectaron en Aguas Blancas y cerca de Salta capital. También se constataron impactos de antena de celulares de sus teléfonos en esas localidades.

Casualmente, los viajes tenían un mismo patrón: idas y vueltas en uno o dos días. Y al regreso traían pocos electrodomésticos, lo que se supone que era usado de fachada para el negocio.

Para los fiscales, los hermanos Suppa, Moreira, Lucente y Alfonso vendieron 52 kilos de cocaína entre el 13 y el 27 de noviembre a Gastón Alejandro Gómez y José Fabián Ruiz, una especia de subdistribuidores de la droga.

Ruiz, en función de los indicios recolectados en la causa, era quien organizaba el búnker de Braille al 1400, que fue el que dio inicio a todas las tareas investigativas. Se supone que él administraba el flujo de distribución en Rosario, mientras que Gómez se dedicaba más al acopio y controles de provisión.

De hecho, en el domicilio de Gómez de Vieytes al 2700 se encontraron los 52 kilos de cocaína en los operativos de la PSA.

Los fiscales sostuvieron que en Punta Chacra, domicilio de Ariel Suppa, y en una propiedad de La Paz al 100 bis, en República de la Sexta, se incautaron anotaciones que describen que desde el 29 de agosto la presunta banda recibió 750 kilos de cocaína de máxima pureza. Y que desde el 12 de noviembre hasta los allanamientos distribuyeron 500 panes de esa droga en la región.

Por su parte, también fueron acusados con un rol menor en la estructura investigada Aarón Lucas Ruiz, Cintia Paola Maidana, Lucas Ruiz, Nélida Beatriz Leyva, Mariana Marcela Espíndola y Walter Germán Arana.

