Infancia en movimiento: Ayun y Damfield presentan una propuesta inclusiva en el Mes del Niño

En el marco del Mes del Niño, Antü —la escuela de desarrollo motor y deportivo del programa Ayun— lanza una propuesta especial para acompañar el crecimiento y el bienestar de los más chicos: durante agosto, la primera cuota es sin cargo.

Antü está orientada a niños y niñas con discapacidad, y ofrece un espacio cuidado y adaptado donde moverse, jugar y aprender se convierten en herramientas clave para su desarrollo integral. La propuesta combina pedagogía, deporte y juego en un entorno natural, especialmente pensado para estimular aprendizajes tempranos.

Desde comienzos de este año, Antü realiza sus actividades en Estancia Damfield, un espacio que potencia el trabajo en contacto con la naturaleza y favorece el despliegue de experiencias significativas desde los primeros años de vida.

Las clases se dictan en el predio de Estancia Damfield – Funes, con turnos los lunes y miércoles de 15:45 a 20:00, y están a cargo de un equipo de profesionales especializados y en grupos reducidos, lo que garantiza un acompañamiento personalizado.

Los cupos son limitados. Más información al 3413 63-4169 @estanciadamfield.

Una invitación a descubrir, crecer y disfrutar desde los primeros años de vida.