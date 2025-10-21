Juanse, un ejemplo de lucha y amor que busca una oportunidad para mejorar su calidad de vida

Juanse llegó al mundo junto a su hermano Ciro mucho antes de lo esperado, con solo 29 semanas de gestación. Desde aquel momento, su vida fue un ejemplo de lucha y amor. Diagnosticado con síndrome de West, una condición neurológica compleja que afecta su desarrollo, Juanse debió enfrentar convulsiones, espasticidad y un retraso motor severo. A pesar de los desafíos, nunca perdió su sonrisa ni su luz.

Juanse vive en Funes y tiene 13 años, necesita asistencia constante para sus actividades diarias y utiliza aparatos ortopédicos que lo ayudan a mantenerse sentado y en pie. Sin embargo, detrás de cada dificultad, hay una familia que no baja los brazos. Su mamá, su hermano, sus abuelos y toda su familia lo acompañan con amor y esperanza infinita.

Un tratamiento médico en México con Cytotron, una tecnología médica que podría mejorar su calidad de vida, es hoy imperante para que Juanse pueda mejorar su desarrollo y tener nuevas herramientas para comunicarse y conectarse con el mundo.

Sin embargo, el tratamiento con el viaje y un mes de estadía tiene un costo de u$s70.000 que le hace imposible costear a su familia, para lo cual piden ayuda. La fecha del viaje está prevista para enero de 2026.

Si podés colaborar o simplemente compartir su historia, estarás ayudando a que Juanse tenga una nueva oportunidad. Porque cuando el amor y la solidaridad se unen, los milagros se hacen posibles.

ALIAS: MOLESTA.MADERA.CATRE

Titulares: Sueldo,Juanse Leonidas -Masin,Fernanda Daniela