Juegos y diversión acuática: el Splash Park de Damfield ofrece promociones especiales por Reyes Magos

Con motivo de la celebración de Reyes Magos, el Splash Park de Damfield presenta una serie de promociones especiales en entradas y combos, pensadas para disfrutar en familia durante el verano.

Durante esta semana, el parque ofrece un 3×2 en tickets, una de las propuestas más elegidas por el público. La promoción tiene un valor de $33.000 de lunes a viernes y $40.000 los fines de semana, permitiendo a grandes y chicos acceder a una jornada completa de juegos y diversión acuática.

Además, el Splash Park lanzó la Promo Ticket + Cajita Damfield, que combina la entrada al parque con una opción gastronómica especialmente pensada para los más chicos. Este combo tiene un valor de $20.000 de lunes a viernes y $25.000 los sábados y domingos.

Como parte de estas acciones especiales, también se encuentran disponibles paquetes promocionales de 10, 20 y 30 tickets, con descuentos especiales, ideales para quienes planean visitar el parque en varias oportunidades durante el verano.

Ubicado en el predio de Estancia Damfield, el Splash Park continúa posicionándose como una de las principales propuestas recreativas de la región, ofreciendo una experiencia que combina agua, entretenimiento y servicios gastronómicos en un entorno natural.

Los tickets se adquieren de manera online.

Para más información, comunicarse al 341 254 1226 o a través de Instagram @estanciadamfield.

Con estas promociones, Damfield invita a celebrar Reyes Magos regalando experiencias y momentos inolvidables para toda la familia.