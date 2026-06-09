La droga enterrada en Roldán tiene un valor de medio millón de dólares: quién es el detenido

Flavio B. fue detenido este martes en Roldán durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Jujuy 680, ordenado por la Justicia federal y realizado por Gendarmería Nacional. En ese domicilio (donde habita la mamá del apresado) encontraron enterrados en el patio 55 kilos de cocaína de máxima pureza, lo cual tendría un precio de venta que ronda el medio millón de dólares.

El procedimiento se realizó en el marco de la investigación que tiene como principales acusados a los hermanos Borras, señalados como organizadores del ingreso de cocaína desde Bolivia mediante vuelos clandestinos.

El allanamiento fue realizado por efectivos del Escuadrón Antidrogas de Gendarmería Nacional, por orden del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, en una causa impulsada por la delegación regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Matías Scilabra.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación apunta a una estructura liderada por los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras, ambos de Roldán, quienes fueron detenidos en mayo pasado tras el aterrizaje de una avioneta con 321 kilos de cocaína en un campo de Villa Eloísa.

Con respecto al detenido, tiene 42 años y será llevado este jueves a la audiencia imputativa. Preliminarmente se lo vincula también al transporte de la droga incautada en el procedimiento de Villa Eloísa.