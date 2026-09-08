La obra de cloacas en Punta Chacra tiene fecha de inicio: el rol de la Municipalidad, el desarrollador y la Provincia

Después de varios años de conflicto, la novela por las cloacas de Punta Chacra entra en su recta final: la Municipalidad firmó un convenio con el desarrollador del barrio en el cual se pusieron de acuerdo en diferentes ítems. Esto se suma a la llegada de una partida de $130 M de parte de la Provincia a través del Programa Brigadier.

Según pudo saber El Roldanense, como parte del convenio firmado, la empresa que tuvo a su cargo el desarrollo del barrio se comprometió a hacer una entrega en efectivo de un monto de $22M (los cuales había estipulado Coprol en su momento para una parte de la obra), la compra de un generador, de una manguera desobstructora y el desalojo de una construcción donde estará ubicado un reservorio y espacio verde para el barrio.

Todos estos ítems -sumados a una cláusula por el gas natural-, tienen fecha de concreción casi inmediata (lo que más demorará será el desalojo de la mencionada propiedad para lo cual se dieron 90 días).

A este convenio se suma la llegada de $130 M de parte de la Provincia. Según explicaron fuentes cercanas al municipio, cuando se cayó el acuerdo con Coprol, se empezaron gestiones con la Provincia, desde donde realizaron un proyecto que no sólo incluía las obras que estaban pendientes (cámaras intermedias) sino también toda una mejora del sistema y del funcionamiento de las bombas.

De esta forma, ese dinero se desembolsará a través del Programa Brigadier, un plan que tiene en vigencia la administración provincial para el financiamiento de proyectos de infraestructura urbana en diferentes localidades.

Respecto a los plazos, se espera que para mediados de septiembre el dinero esté disponible y por lo tanto a más tardar para fin de mes, se iniciarían las obras en el lugar.