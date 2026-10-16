La Policía Federal realizó 25 allanamientos en Roldán y Rosario: cayó la banda del yerno del Sapo Saravia

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a seis hombres y secuestró drogas, dos revólveres, municiones y más de 1,6 millones de pesos durante 25 allanamientos simultáneos en Roldán y Rosario. Los procedimientos, realizados en el marco del Plan Bandera, permitieron desarticular una organización dedicada a la venta de estupefacientes en Villa Banana, el barrio donde el 11 de junio fue asesinado el agente Rodolfo Manfredi.

La investigación estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), como parte de las pesquisas para desmantelar las estructuras narco que se disputan el control territorial en la zona.

Las actuaciones tuvieron como antecedente el desbaratamiento del “Clan Muñoz”, una organización surgida como un desprendimiento de “Los Monos” y que, en sus inicios, era liderada por Dalmacio “Sapo” Saravia y Leo Rey Saravia, padre e hijo que actualmente se encuentran detenidos.

Con el avance de la investigación, los efectivos establecieron que, tras la caída de los Muñoz, un hombre habría asumido la conducción de las actividades de narcomenudeo en Villa Banana. El sospechoso es yerno de Dalmacio Saravia.

A partir de las pruebas reunidas, la jueza María de los Ángeles Granato, del Colegio de Jueces de Primera Instrucción del Distrito Judicial N.º 2 de Rosario, ordenó los allanamientos, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, a cargo de César Cabrera Molino.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados sobre el bulevar 27 de Febrero, el pasaje Gutenberg y las calles Gálvez, Lejarza y Servando Bayo, en Villa Banana, y sobre la calle General Juan José Valle, en Roldán.

Durante los operativos se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dos revólveres, municiones de distintos calibres, 29 teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento, 1.689.900 pesos en efectivo y documentación de interés para la causa.

Los seis detenidos, todos argentinos y mayores de edad, fueron señalados como partícipes de las maniobras de comercialización de estupefacientes y quedaron, junto con los elementos secuestrados, a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.