La segunda semana de vacaciones de invierno, con agenda cargada en Roldán: dónde ir y qué hacer

La Municipalidad de Roldán anunció el cronograma de actividades para la segunda semana de las vacaciones de invierno, que se desarrollará desde este lunes 13 hasta el domingo 19 de julio. Bajo la premisa de ofrecer jornadas llenas de magia, juegos y encuentros en cada rincón de la ciudad, se renueva la agenda con propuestas para disfrutar en familia.

Para esta segunda etapa del receso escolar, la oferta cultural y recreativa incluirá un fuerte protagonismo del cine infantil y para adultos en la Casa de la Cultura, la presentación de obras teatrales, actividades deportivas al aire libre en los barrios y la tradicional Feria de Artesanos.

En este sentido, desde la organización destacaron que tanto las proyecciones de cine como el programa «El Deporte va a tu Barrio» y el ingreso al Fan Fest son de carácter libre y gratuito. Por su parte, para asistir a las obras de teatro programadas, los interesados deberán adquirir sus entradas de manera anticipada.

Además, uno de los grandes atractivos de esta semana será justamente una nueva edición del «Fan Fest», donde los vecinos podrán reunirse para alentar a la Selección Argentina en su trascendental partido de semifinal frente a Inglaterra.

Para más información podes comunicarte al 341 213 3020

Por otro lado, el espacio Creativo Flow, también ofrece una opción diferente: una experiencia inmersiva con la música como protagonista. Talleres, encuentros, concursos y mucho más, todo pensado para niños de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes y con propuestas por la mañana y la tarde. Más info acá.