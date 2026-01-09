La Vecinal de Las Acequias convoca a Asamblea Ordinaria

ASOCIACIÓN CIVIL «VECINAL BARRIO LAS ACEQUIAS» CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La asociación Civil «Vecinal Barrio Las Acequias» convoca a los/las asociados/as a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 23/1/26 a las 19,00 horas en la Plaza de los Pueblos Originarios sita en calle Mocovíes y América del Barrio Las Acequias con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos asociados para suscribir el acta

2.Lectura y aprobación de la Memoria y Balance Anual