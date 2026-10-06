Una propuesta enriquecedora: las abuelas cuenta cuentos salen a la vereda a leer bajo el sol

En el marco de los 50 años del Centro de Jubilados y los 160 años de Roldán, a las abuelas cuenta cuentos se les ocurrió una idea genial: salir a la vereda y sentarse a leer bajo el sol.

“Para compartir relatos, historias, palabras que abrazan y van tejiendo lazos colectivos. Los esperamos”, invitaron desde su perfil de Instagram.

La propuesta es para este jueves 8 de octubre de 16.30hs a 18.30hs en la puerta del Centro de Jubilados local, ubicado en calle Independencia 176.