Una propuesta enriquecedora: las abuelas cuenta cuentos salen a la vereda a leer bajo el sol
La propuesta es para este jueves de 16.30 a 18.30hs en la puerta del Centro de Jubilados de Roldán.
En el marco de los 50 años del Centro de Jubilados y los 160 años de Roldán, a las abuelas cuenta cuentos se les ocurrió una idea genial: salir a la vereda y sentarse a leer bajo el sol.
“Para compartir relatos, historias, palabras que abrazan y van tejiendo lazos colectivos. Los esperamos”, invitaron desde su perfil de Instagram.
La propuesta es para este jueves 8 de octubre de 16.30hs a 18.30hs en la puerta del Centro de Jubilados local, ubicado en calle Independencia 176.
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