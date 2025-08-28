Los guantes en alto: Roldán tiene por primera vez un campeón santafesino de boxeo

Por primera vez en la historia desde que se practica el deporte en la ciudad, Roldán tiene un campeón provincial de boxeo. Felipe Balbi, de 18 años, fue declarado como nuevo dueño del cetro santafesino en la categoría 52 kg antes de la final provincial, ya que quien iba a ser su próximo rival no se presentará a la pelea. A mediados de agosto, el pugilista local se había consagrado campeón regional, logro que lo habilitaba a la gran definición de la provincia.

“Me comunicaron desde la Federación Santafesina de Boxeo que Felipe pasa a ser el flamante campeón provincial. Su rival Federico Mesa, de Sunchales, no se presentará por no dar la categoría”, contó con orgullo Pablo Anderson, su entrenador en el club Caza y Pesca, a El Roldanense. “Esto llega después de casi cuatro años de trabajo. Empezó a trabajar conmigo a los 15. Es un gran logro, ya que en el medio hubo muchas piedras en el camino que tuvimos que atravesar con trabajo, sacrificio, disciplina y perseverancia”, contó.

Balbi estrenará su título el 27 y 28 de septiembre, cuando participe del torneo interprovincial de Concordia con las delegaciones de Entre Ríos y Córdoba. “Se lo dedicamos a todo los roldanenses. A seguir trabajando, siempre con los pies sobre la tierra. Este deporte tiene mucho camino por atravesar, nunca hay que creerse que ya tenemos todo”, dijo Anderson.

“Ser humilde te hace la clase de persona que uno es y genera que la gente te respete. Gracias Balbi y Roldán por darme la oportunidad de trabajar con los chicos, en este lindo deporte que es el boxeo”, pronunció.