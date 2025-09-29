Machuca: Vélez expresó su apoyo al jugador roldanense tras la sanción de la FIFA

Tras la sanción recibida de parte de la FIFA, por la que no podrá jugar durante un año, el futbolista roldanense Imanol Machuca recibió el apoyo de su club Vélez Sarfield. «Nos encontranos en constante comunicación con el jugador, a fin de realizar el seguimiento del caso y acompañarlo en este proceso», expresó la institución en un comunicado oficial.

En paralelo, el escrito señala que la AFA le comunicó al club la decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. «Nuestro futbolista no podrá ser parte de los partidos disputados por el equipo», alegó. Además, justifica que Vélez no forma parte del expediente abierto por el ente que regula el fútbol global, por lo que se encuentra impedido de intervenir en el mismo.

Cabe destacar que la sanción se enmarca en la citación de Machuca a la selección de Malasia, cuyos dirigentes habrían utilizado documentación adulterada para nacionalizar a determinados futbolistas. De todos modos, la Federación malaya también apeló la determinación y aseguró que no existen irregularidades