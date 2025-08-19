Más de 60 jugadores y $1,5M en premios: el CCUP será sede de un gran torneo de tenis en el marco de su aniversario 120
El Roldán Open se realizará a fin de mes en las instalaciones del club y convocará a las mejores raquetas profesionales de la región. Se espera una gran convocatoria de público.
Con motivo de la celebración de su 120° aniversario, el Centro Cosmopolita Unión y Progreso organiza el torneo de tenis masculino “Roldán Open”. El certamen se realizará del 27 al 30 de agosto y repartirá más de un millón y medio de pesos en premios.
“Tendrá la participación de más de 60 tenistas profesionales, es auspiciado por la Federación Santafesina de Tenis y forma parte del Circuito Oficial Profesional de la Asociación Argentina de Tenis”, contó el profesor Cristian Amsler, uno de los principales impulsores del evento, a El Roldanense.
La competencia convocará a las mejores raquetas de la región y distintas provincias argentinas. Desde el club y la organización aguardan por un gran marco de público durante las tres jornadas del torneo, dado el nivel de los jugadores que estarán presentes.