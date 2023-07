Reabrió local, creció mucho, y compró lote en el Parque Industrial para seguir en la senda

Aún cuando ya hacía tiempo que se había iniciado en el rubro de venta de unidades para transporte, la constante formación de Gerardo Majul y los cursos hechos a mediados de los ‘90 le brindaron una nueva perspectiva en su profesión. En concreto, la capacidad de ser un asesor para sus clientes, además de vendedor. Fue así que creció en el rubro, acumuló experiencias en empresas internacionales y abrió SoluTrans, que atraviesa un camino de evolución desde julio de 2022.

Una de las primeras obras llevadas a cabo en este año fue la refacción de las oficinas. En simultáneo, realizó la compra de un terreno en el área industrial para construir allí un galpón y usarlo de depósito o realizar reparaciones. El objetivo es comenzar a edificar sobre ese espacio antes de fin de año. Actualmente, Gerardo trabaja junto a su esposa Florencia, quien es contadora y socia, un colaborador y un gestor de confianza. Con el rumbo claro, sabe qué destino darle a SoluTrans: “Lo hacemos todo a pulmón, aquí todo es propio y nos desarrollamos a partir de recursos que salen del trabajo”.

“Intentamos que el cliente haga un negocio, algo que nos conviene a todos, pero también tratamos de darle una solución integral”, contó Majul a El Roldanense, desde su despacho en la firma ubicada sobre A012 y Juan Manuel Fangio. “Juega un papel determinante la cartera de clientes, con conocidos de muchos años. Creo que ese es el mayor capital que tenemos, después de tanto tiempo de experiencia. Si sé que no voy a ofrecer soluciones, no hago el negocio”, argumentó.

Habiéndose iniciado en el rubro allá por 1994, Majul trabajó primeramente en un concesionario Mercedes Benz y luego lo hizo en la firma Marcopolo, “la marca más importante de carrocería de ómnibus”. Es precisamente desde allí que tomó su ambición por el trabajo que actualmente realiza, ya que su padre tenía un taller de carrocerías de colectivos. Luego se mudó a Remolques Helvética y, en 2011, fundó SoluTrans, una empresa a la que hizo crecer en primera instancia y luego puso en stand by. La misma a la que hoy en día vuelve a dar impulso.

Tal como su nombre lo indica, la empresa que lidera se orienta a dar soluciones en transporte. “Siempre me dediqué a la venta de vehículos de este tipo, fundamentalmente camiones y remolques. En el rubro camiones están los utilitarios, y desde hace un tiempo empezamos con pick-ups. Vendemos usados y Nissan Frontier 0 kilómetro, gracias a un convenio con la concesionaria Neostar”, especificó. También, ofrecen maquinarias viales chicas como minicargadora, palas cargadoras y Transpaletas eléctricas, con la vista puesta en sus clientes usuales.

Allá por el 2011, luego de haber cortado las cintas de su marca, recibió una oferta de trabajo desde Córdoba que no pudo rechazar. “El proyecto que me ofrecieron fue muy importante, con la misma gente con la que había trabajado en el ‘94. Estuve allí hasta el 2018, se hizo un buen trabajo que abarcaba casi toda la provincia”, describió el empresario local, quien se asentó definitivamente en Roldán a su retorno, junto a su familia. Volvió a trabajar en Mercedes Benz y se incorporó a Iveco, hasta que en 2022 decidió dedicarse de lleno a su firma.

“Me gusta Roldán porque es tranquilo y estamos sobre la A012, que logísticamente te conecta con todo. Es cómodo para que un cliente del interior venga”, contó Majul, y señaló que su área de influencia con el negocio son 200 kilómetros a la redonda, es decir el sur de la provincia, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba y una amplia zona de Entre Ríos. “En ese sentido esta ciudad es muy interesante, y la verdad es que actualmente estamos contentos”, graficó.

Su esencia desde SoluTrans es realizar una venta que convenga a las partes involucradas, pero sobre todo brindar recursos y soluciones a quien está del otro lado. “Siempre trato de asesorar al cliente en lo que necesite y, si no lo puedo hacer en primera instancia, pregunto para hacerlo luego. Todo el tiempo tengo consultas de personas con las que he hecho un negocio”, dijo. “Siempre tratamos de dar una mano, para que esa persona diga ‘lo llamo a Gerardo, me puede resolver el problema’. Es algo que aprendí con la experiencia acumulada”, pronunció.

