Newells y Central Córdoba unidos por dos empresarios roldanenses: intercambio de camisetas y vínculo cercano

Las últimas elecciones en Central Córdoba y Newells Old Boys pusieron a Roldán en el centro de la escena: dos jóvenes empresarios locales forman parte de las comisiones directivas que asumieron en ambos clubes rosarinos, Román Guajardo es prosecretario de la Lepra y Julio Leidi es vicepresidente primero del Charrúa.

Ambos llegan con experiencia en gestión empresaria y, con esa base, decidieron unirse en la ciudad para vincularse y proyectar a futuro.

“Siendo hincha de Central Córdoba, club al que voy desde los dos años a la cancha y me crié en ese barrio, es un honor total ser vicepresidente primero hoy. Cuando me lo planteó Omar Vicente, el actual presidente, me emocionó muchísimo y eso conllevó el desafío de estar asumiendo con la importancia que se merece el cargo”, destacó Leidi, titular de Green Juegos.

“Vamos a trabajar incansablemente, apostar mucho a la parte social y a los vínculos con los otros clubes y el haber encontrado a Román en Newells, quien me enseña y a quien escucho mucho, la ides es generar ese vínculo para colaborarnos entre nosotros y mostrarle a la ciudad que dos jóvenes empresarios pueden unir clubes y camisetas”, sumó.

Por su parte, Guajardo (titular de JMG e integrante de Unempir) señaló que ambos se conocen desde hace mucho tiempo y manifestó la importancia de encontrarse con empresarios de la ciudad comprometidos con instituciones tan importantes de nuestra zona.

“Estuvimos conversando sobre posibles líneas de acción para potenciarnos mutuamente, compartir experiencias desde cada lugar y tratar de construir a futuro. Así que fue una reunión muy productiva”, especificó.