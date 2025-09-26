Ocho chicos y chicas roldanenses patearon el tablero en el torneo Interprovincial de Ajedrez

Ocho chicos y chicas roldanenses de 4to a 7mo grado de la escuela N°1402 de Tierra de Sueños 3 participaron este jueves del torneo interprovincial de Ajedrez que se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa España de la ciudad de Santa Fe y del cual participaron más de 65 niños de provincias como Misiones, Corrientes, o Entre Ríos.

Los locales participaron en dos categorías, inicial y avanzado: los chicos de inicial salieron subcampeones con 52 puntos y los de avanzados quedaron en el sexto lugar, según contó a El Roldanense el profe Leonardo Talcó.

En la categoría inicial hubo 36 chicos que se dividieron en nueve equipos de cuatro integrantes cada uno y todos eran mixtos. El equipo roldanense estuvo integrado por Agustín Castelli, Helena Finos, Ignacio Olmedo y Ana Paula Ledesma.

En la categorías Avanzados hubo 32 chicos que se dividieron en ocho equipos de cuatro integrantes cada uno, también mixto. El equipo roldanense estuvo integrado por Bruno Magini, Andrada Matías, Maria Emilia Acosta y Sofia Barone.

“Hicimos un torneo excelente, los chicos estuvieron impecables, en todo el torneo perdieron dos o tres partidas nada más. Los iniciales hicieron un sistema suizo en el cual se iban enfrentando con los que iban sacando cada vez mas puntos. Los de avanzado hicieron un americano que es un todos contra todos”, contó el profe.

“Estoy muy contento porque somos la única escuela de las que participaba que no tiene enseñanza de Ajedrez y se hace porque la cooperadora, la dirección, la supervisión y yo los motivamos mucho. Hacemos un torneo anual en la escuela y están todo el año jugando, se hace el seleccionado de la escuela, juntamos a los cuatro mejores, fuimos al regional en san lorenzo y salimos primeros. Eso nos habilitó a ir al provincial donde nos fue muy bien también y quedamos en tercer y cuarto puesto entre los 19 de cada departamento”, sumó.

“Entramos por la ventana a este nacional y casi nos llevamos el torneo. Todos tenemos la sensación de que se nos escapó por muy poquito”, manifestó. Ese “por la ventana” es porque Chaco declinó su participación y ahí entraron los chicos roldanenses que habían quedado en espera.

“Es increíble lo que estos chicos lograron. Como pensamos que no íbamos nos relajamos mucho este mes y medio, y el viernes pasado recién nos avisaron que habíamos entrado, asique estuvimos cinco días practicando a full y tuvo sus lindos resultados. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, todo fue a pulmón entre escuela, chicos y familias”, finalizó.