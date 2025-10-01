Operativo cerrojo en Funes: detuvieron a dos personas con cartuchos calibre 36mm
Circulaban en un vehículo con una menor, quien fue entregada aun familiar mientras que los adultos quedaron detenidos.
Durante la madrugada de este miércoles, un operativo cerrojo del Comando Radioeléctrico de Funes permitió detener la circulación de un vehículo sospechoso en Ruta 9 y Mitre.
El sistema de monitoreo municipal había alertado sobre el ingreso de un Renault Scenic, dominio CFP231, vinculado a un hecho de amenazas ocurrido horas antes. De inmediato, personal policial activó el procedimiento y detuvo la marcha del rodado.
En el auto se encontraban dos adultos, C. A. D. (32) y M. G. A. (30), junto a la hija menor de esta última. Tras la identificación, se efectuó la requisa correspondiente: no se hallaron elementos entre las prendas de los ocupantes, pero dentro del vehículo se secuestraron dos cartuchos calibre 36 mm.
La menor fue entregada a un familiar, mientras que los adultos fueron trasladados a la Comisaría 23°, quedando a disposición del fiscal en turno. Las actuaciones continuarán en el marco de la investigación por amenaza