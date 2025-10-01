Operativo cerrojo en Funes: detuvieron a dos personas con cartuchos calibre 36mm

Durante la madrugada de este miércoles, un operativo cerrojo del Comando Radioeléctrico de Funes permitió detener la circulación de un vehículo sospechoso en Ruta 9 y Mitre.

El sistema de monitoreo municipal había alertado sobre el ingreso de un Renault Scenic, dominio CFP231, vinculado a un hecho de amenazas ocurrido horas antes. De inmediato, personal policial activó el procedimiento y detuvo la marcha del rodado.

En el auto se encontraban dos adultos, C. A. D. (32) y M. G. A. (30), junto a la hija menor de esta última. Tras la identificación, se efectuó la requisa correspondiente: no se hallaron elementos entre las prendas de los ocupantes, pero dentro del vehículo se secuestraron dos cartuchos calibre 36 mm.

La menor fue entregada a un familiar, mientras que los adultos fueron trasladados a la Comisaría 23°, quedando a disposición del fiscal en turno. Las actuaciones continuarán en el marco de la investigación por amenaza