Operativo Navidad: una alcoholemia positiva, llamados por uso de pirotecnia y controles en espacios públicos

Más allá de la fiesta clandestina desactivada en barrio con Los Olmos donde había unas 200 personas, la Guardia Urbana y la Policía montaron un operativo de seguridad para mantener el control y el orden tanto en el casco urbano como en barrios de la ciudad.

Según evaluaron desde la Subsecretaría de Seguridad y Control, el mismo fue “muy positivo”.

En resumen, se registraron algunos llamados y reclamos por uso de pirotecnia, y un control de alcoholemia que dio 1,57excediendo lo permitido para circular.

Además, se labró un acta a un auto que había estacionado sobre calle Casilda y Ruta 9, sobre la bajada de entrada la entrada del barrio Los Aromos, interrumpiendo la totalidad del paso vehicular con sentido de norte a sur. Al momento de la infracción no se encontraba el propietario en el vehículo.