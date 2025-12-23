Pirotecnia cero en Roldán: multas de hasta $17 millones para quienes no cumplan la normativa

En Roldán como en otras localidades de la región rige desde el año 2019 la ordenanza de Pirotecnia cero, la cual prevé abultadas multas para quienes comercialicen y/o utilicen fuegos artificiales de alto impacto sonoro o cualquier tipo de pirotecnia que exceda lo estipulado.

Las infracciones a esta normativa –en Roldán ya hubo casos en los últimos días– son penadas con multas entre 500 y hasta 10.000 litros de nafta Súper, en su equivalente en pesos al momento de efectivizarse la sanción de acuerdo a la gravedad de la infracción, lo cual en estos momentos van desde los $$864.500 hasta $17.290.000, según el caso.

“Pueden aplicarse accesoriamente las sanciones de decomiso de la totalidad de la mercadería que infrinja la ordenanza, clausura y/o inhabilitación por los términos y sanciones establecidos en el aludido Código de Faltas”, establece la normativa.

¿Qué se puede usar y qué no?

– PETARDOS alcance: mayores a 20 gramos.

– FOGUETAS alcance: diámetro interno del tubo mayor 1,5 pulgadas.

– MORTEROS alcance: de todos los pesos, de efecto audible o lumínico diámetro interno del tubo superior a 2 pulgadas.

– MORTERO CON BOMBA alcance: todos los calibres, todos los efectos.

Se exceptúan de la restricción los calibres menores a los mencionados, y los productos que produzcan efectos visibles y lumínicos de bajo impacto sonoro.