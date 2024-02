Podio local: el corredor Darío Acuña fue subcampeón con un auto bien roldanense

El último fin de semana de febrero fue de emociones fuertes para el corredor local Darío Acuña y su copiloto Damián Huber. Habituados a visitar diferentes localidades de la provincia para competir en la categoría NZ, alcanzaron el subcampeonato de 2023 en Alcorta. Una vez terminó la carrera, desataron el festejo por llegar al podio y posaron sonrientes con su premio, un trofeo que tiene la forma de un volante. Sin tiempo que perder, y aún con la alegría que les generó este logro tras años de experiencia, al día siguiente comenzaron a disputar el certamen 2024.

“Es un logro muy importante para nosotros, algo muy lindo porque todo se realiza en Roldán. Luchamos durante todo el año por el campeonato. Se hace todo a pulmón, es un sacrificio, pero se saborea de una forma más linda. Se siente la pasión”, expresó Darío a El Roldanense. Hizo mención, también, a los obstáculos que representan los elevados costos para preparar el auto. “Otros equipos grandes con los que competimos llevan muchos trabajadores, tienen el auto por un lado, el motorista y chasista por otro”, señaló.

Aún cuando los presupuestos son elevados, Acuña destacó el vehículo con el que cuentan, que lleva pegada la calcomanía de este medio en un costado. “Los trabajos que se hacen son muy costosos, pero tenemos un auto de punta que anda muy bien y nuestro mecánico Franco es una barbaridad. Él hace motor, chasis, la caja, completamente todo aquí en la ciudad”, valoró. “Gracias a Dios, nosotros podemos afrontar estos costos costos por ahora. Hay que seguir para hacer lo que a uno le gusta”, pronunció.

Las expectativas son altas para la temporada que comienza. “Estamos en una categoría competitiva y no bajamos los brazos. Tratamos siempre de mejorar, más allá de que no contamos con banco de pruebas”, expresó el corredor local. Con ese objetivo, el equipo se encuentra a la búsqueda de sponsors que ayuden a financiar los viajes para competir o puedan servir para mejorar el auto. En tanto, Darío se ilusiona con que la competencia llegue a la ciudad. “La federación me ha preguntado si es factible hacer un rally en Roldán, sería muy lindo”, contó ilusionado.