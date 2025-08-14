Uber inhabilitó al chofer acusado de desviar hacia Roldán un viaje con una joven a bordo

Uber informó este jueves que el chofer señalado por una joven rosarina de desviar el recorrido y llevarla rumbo a la autopista hacia Roldán fue inhabilitado de manera preventiva, mientras la compañía realiza una investigación interna.

“Estamos sobre el caso desde que tomamos conocimiento. El equipo de soporte hizo verificación de la cuenta del conductor y cumple con todos los requerimientos. De todas maneras, quedó inhabilitada de manera preventiva hasta tanto siga la investigación interna”, señalaron al portal Rosario3 voceros de la empresa.

Desde la plataforma aclararon que los detalles del caso siguen en proceso de verificación y que cuentan con un área dedicada a la colaboración con autoridades y fuerzas de seguridad. “Estamos poniéndonos a disposición para dar ese tipo de información, pero todavía no nos la requirieron”, remarcaron.

El episodio salió a la luz luego de que Azul, una joven rosarina, denunciara en redes sociales que el conductor tomó un camino distinto al pactado y subió a la autopista rumbo a Roldán. Su madre advirtió el desvío a través de la aplicación y fue a su encuentro con un patrullero.

Fuente: Rosario3