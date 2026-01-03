Pullaro sobre la ruta A012: “La relación con Nación es buena, pero para ellos esto pasa a segundo orden”

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a manifestarse sobre la falta de mantenimiento del gobierno de Javier Milei en la A012 y otras rutas nacionales de la provincia. Lo hizo en el marco de su visita a Roldán el viernes por la mañana y, al igual que había expresado Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas, insistió en el mantenimiento vial que propone la provincia de Santa Fe.

“Se están comiendo el activo vial. Es algo que se va gastando y, si no lo reparas, es como tener una deuda o sacar un crédito que luego tenes que pagar. Nuestras rutas nacionales no están en buen estado”, indicó en primer lugar. “Esto repercute de manera negativa en la logística productiva que tenemos en la región. Fijémonos en los accesos a puertos y las inversiones que debemos hacer”, dijo.

A la vez, resaltó que “en estos dos años reparamos 3.400 kilómetros de rutas provinciales”, y aseguró que intervinieron en prácticamente todas. “Las tenemos en muy buen estado y a las otras las estamos licitando para que puedan estar en las condiciones que se debe”, expresó Pullaro, quien visitó la ciudad para hacer el lanzamiento oficial de las Escuelas de Verano.

“Nación tiene que acompañar todo esto. La relación es buena, pero entendemos que su marco de pensamiento hace que estas cosas pasen a segundo plano. Para nosotros, esto es de primer plano”, puntualizó, y añadió a modo de corolario: “Si vos no tenes una buena infraestructura vial, es muy difícil que tu país tenga los niveles de competitividad que necesita tener”.